Thermaltake представила корпуса Level 20 XT и Level 20 VT на Computex 2018

Level 20 был ключевым звеном на стенде компании Thermaltake на Computex 2018. В настоящее время компания расширяет линейку Level 20 корпусов, двумя младшими моделями, Level 20 XT и Level 20 VT. Оба корпуса имеют кубический дизайн, а материнские платы устанавливаются по горизонтальной плоскости, а не вертикально. Level 20 XT поддерживает установку материнских платы форм-фактора ATX, а Level 20 VT поддерживает только micro-ATX материнские платы. Оба корпуса имеют закаленные стеклянные панели со всех сторон, кроме задней и нижней части.

Внутри обоих корпусов имеется «Т-образная» перегородка с верхним отсеком, в котором находится лоток для материнской платы, а нижние два отсека для жестких дисков и блока питания. Оба корпуса включают в себя как минимум один 140-миллиметровый передний вентилятор с RGB подсветкой. Level 20 XT имеет два слота для установки 140 мм вентиляторов. Он также имеет 9 отсеков для дисков. А младшая модель, Level 20 VT имеет только один слот под 140 мм вентилятор спереди и шесть отсеков для дисков.