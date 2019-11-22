Thermaltake представила новый корпус H550 TG ARGB

Компания Thermaltake представляет новую компактную серию корпусов - H550 TG ARGB Edition Mid-Tower от серии H, которое славится своей привлекательной световой полосой RGB, встроенной спереди.

Корпус поддерживать процессорный кулер с максимальной высотой 165 мм, двухстороннее размещение VGA длиной до 300 мм по горизонтали и шириной 45 мм по вертикали, блок питания длиной до 200 и ограничение высоты ОЗУ до 40 мм. Оптимизированный для превосходной охлаждающей способности с одним предварительно установленным задним вентилятором 120 мм ARGB, H550 TG ARGB может вмещать до трех 120-мм вентиляторов спереди, двух 140-мм вентиляторов сверху и одного 140 мм сзади.

Один USB 3.0 и два USB 2.0, а также одна кнопка быстрого доступа RGB на верхней лицевой панели.

Другие функции включают 4-миллиметровую панель из закаленного стекла, опорный кронштейн для графического процессора и съемные магнитные фильтры для общей исключительной производительности ПК, которая является идеальным корпусом для геймеров.