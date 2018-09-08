Thermaltake представила корпус Versa J24 формата Mid-Tower

Представлен новый корпус Thermaltake Versa J24 формата Mid-Tower. Аппарат позволит создать игровую систему среднего уровня. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Подсистема хранения данных может объединять три накопителя в форм-факторе 3,5, 2,5 дюйма и еще два накопителя формата 2,5 дюйма. Допускается до семи карт расширения. Габариты устройства составляют: 462 * 206 * 414 мм. Предусмотрены два порта USB 3.0, гнезда для наушников и микрофона. О стоимости устройства пока не сообщается.