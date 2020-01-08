Thermaltake уже представила несколько корпусов для ПК в этом году. Еще одним творением компании является корпус DistroCase 350P.

Новый корпус спроектирован специально для систем жидкостного охлаждения и выделяется среди всех продуктов для таких решений. Корпус имеет открытый дизайн, т.е полностью открыт с четырех сторон. Благодаря этому корпус обеспечен потоком воздуха сполна, но фильтрация пыли отсутствует совсем.

Задняя панель представляет собой пластину для воды. Она изготовлена из плексигласа и оснащена светодиодами. DistroCase 350P поддерживает установку 360 мм радитора. Корпус оборудован тремя вентиляторами на передней панели.

Что касается цены и доступности, производитель планирует выпускать корпус в этом году. Его стоимость на данный момент не известна.