Thermaltake представляет корпус AH T200 Micro

Thermaltake, ведущий производитель корпусов премиум-класса представила корпус AH T200 Micro в бирюзовом и зеленом вариантах. Этот небольшой, но мощный корпус, являющийся компактной версией AH T600, поддерживает материнские платы вплоть до micro-ATX. Вся модель выкована с прочной архитектурой в стиле ВВС, имеет два окна из закаленного стекла толщиной 4 мм с двух сторон, три окна из закаленного стекла толщиной 3 мм на передней верхней панели и сплошные боковые вентиляционные отверстия с каждой стороны.

Пользователи могут легко создавать свой собственный стиль по своему желанию благодаря разборной модульной конструкции. Более того, в отличие от других традиционных корпусов micro-ATX, AH T200 имеет форму, напоминающую кабину вертолета и имеет большие возможности расширения. Не только его уникальная форма, но и многоцветные варианты делают этот корпус еще более привлекательным.

Серия AH T200 разработана с отличными возможностями расширения, он может поддерживать материнские платы до Micro ATX, кулер ЦП с максимальной высотой 150 мм, конфигурации графического процессора длиной до 320 мм, блок питания диаметром до 180 мм и два 3,5-дюймовых или три 2,5-дюймовых жестких диска или SSD.