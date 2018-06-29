Thermaltake выпускает Core P5 TG Ti Edition ATX с настенным креплением

Компания Thermaltake выпустила новый корпус Thermaltake Core P5 TG Ti Edition ATX с возможностью настенного крепления, он является обновленной версией предшественника Core P5.Корпус имеет одну 5-миллиметровую закаленную стеклянную панель и еще одну панель из нержавеющей стали для безопасности и долговечности платформы. Его оснастили четырьмя USB 3.0 портами для передачи данных, лотком для материнской платы и полностью модульной конструкцией, которая обеспечивает гибкость при размещении в трех осях (настенное крепление, горизонтальное и вертикальное), он имеет два слота для размещения графических карт (По горизонтали и по вертикали) и имеет место для размещения кастомного жидкостного охлаждения.