Thermaltake выпускает X1 RGB Cherry MX Keyboard

Thermaltake анонсировала новое дополнение к своей клавиатуре, X1 RGB Cherry MX Silver Speed ​​/ Blue Switch Mechanical Gaming Keyboard.Продукт, оснащенный новейшим переключателем Cherry MX Speed ​​Silver, предлагает игрокам очень короткое время реакции; кроме того, он имеет такие функции, как предварительно сконфигурированные зоны освещения FPS1, FPS2, RTS, MMO, MOBA, полный анти-ореоринг, запись макросов на лету, аудио и USB-конектор, которая обеспечивает максимальную настройку чтобы удовлетворить все более требовательные потребности современных энтузиастов.