Thermaltake выпускает новый корпус Core P90 Tempered Glass Edition

Thermaltake выпустил корпус в виде открытого стенда Core P90 с закаленным стеклом. Core P90 TG имеет структуру корпуса, разделенную на три отсека для графической карты, блока питания и других компонентов охлаждения.Корпус в виде треугольной призмы и две боковые панели из закаленного стекла толщиной 5 мм превращают Core P90 в шестигранное призматическое существо, которое обеспечивает максимальный комфорт просмотра системы со всех сторон. Корпус можно расположить в трех возможных позициях (настенный монтаж, горизонтальная укладка и вертикальная стойка), 7 отсеков для дисков с модульными конструкциями лотков и возможностью расширения жидкостной системы охлаждения, Core P90 TG позволяет пользователям обновлять эстетику и безграничный потенциал с тем, как они хотят настроить их систему.