Thermaltake выпускает новый корпус Level 20 Full-Tower

Level 20 - это следующее поколение игрового корпуса Level 10, которое было выпущено около десяти лет назад. В течение этих 10 лет. Благодаря дизайну, ориентированному на игры, с архитектурной эстетикой, алюминиевый Level 20, использует аэродинамическую структуру трио-камеры для оптимизации вентиляции и управления пространством.Три навесные распашные двери изготовлены из высококачественных закаленных стеклянных окон толщиной 4 мм, которые обеспечивают долговечность и превосходные возможности просмотра.