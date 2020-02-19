Thrustmaster анонсирует периферию для автосимуляторов

2020-02-19, Автор - Ramil; Продукт - T-LCM; [84]
Новый комплект педалей T-LCM совместим с ПК, Xbox One и PlayStation 4. Комплект состоит из металлических педалей установленных на прочную конструкцию.

Вся конструкция весит 5 кг. T-LCM позволяет регулировать педали для обеспечения комфорта. Технология HEART гарантирует максимальную чувствительность нажатий на педаль. Комплект из 6 пружин также можно настроить на чувствительность и отклик педали.

Комплект педалей тщательно протестирован профессиональными гонщиками-симуляторами. Стоимость данного комплекта составляет 179,99 евро.

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