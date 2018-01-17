Thrustmaster выпускает TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition для гонок

Следуя Ferrari 250 GTO Wheel Add-On и T80 Ferrari 488 GTB Edition, третьим продуктом, представленным Thrustmaster для празднования 70-летия Ferrari, является гоночный руль TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition.Он оснащен высокоэффективными технологиями, которые легко работают рука об руку с потрясающим рулем 488 Challenge Edition. Действительно исключительный продукт, TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition был разработан с поклонниками легендарного автопроизводителя Prancing Horse: игровые геймеры, которые ищут производительность, качество и реализм. Гоночный руль повторяет все то, что было установлено в 488 Challenge, самом мощном автомобиле в истории Ferrari. Конечным результатом является копия масштаба 9:10 (диаметр 12,6 дюйма / 32 см) реального руля 488 Challenge с ручным сшитым чехлом, выполненной из того же материала Alcantara, что и на оригинальном руле Ferrari.