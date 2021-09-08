Thrustmaster выпускает гоночный руль T248

Thrustmaster объявила о выпуске гоночного руля T248.

Thrustmaster T248 выводит гоночные симуляторы на новый уровень. Он официально получил поддержку игровых консолей PlayStation 5 и PlayStation 4, а также совместим для игры на ПК. Новейшая система HYBRID DRIVE обеспечивает непревзойденную обратную связь и тактильные ощущения.

На руле есть дисплей, который отображает различного рода информацию, скорость, количество кругов, лучшее время, место гонщика на треке и так далее. Thrustmaster T248 предлагает три уровня силовой обратной связи. Магнитные подрулевые переключатели, входящие в комплект T248, обеспечивают сверхбыстрое переключение передач с четким и точным ощущением активации. В комплектацию также входит педальный набор T3PM, он оснащен той же запатентованной магнитной технологией HEART.

Гоночный руль Thrustmaster T248 доступен для предварительного заказа по цене 399 долларов. Поставки начнутся с 21 октября.