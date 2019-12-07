Thrustmaster выпустила периферию для авиасимуляторов

Thrustmaster представляет поклонникам Flight Sim два устройства, металлическую пластину HOTAS Magnetic Base и рукоять F-16C Viper HOTAS. HOTAS Magnetic Base имеет съемную металлическую пластину для установки на столе или в игровой кабине. Она совместима со всем играми симуляторов полета и устройствами Thrustmaster.

Рукоять F-16C Viper HOTAS которая является точной копией реальной F-16C Viper Flight Stick. Изготовлена из металла, включает в себя 19 кнопок действия, восьмипозиционный переключатель POV и функцию DCS игры через модуль DCS: F-16C Viper. Предварительный заказ на продукцию начнутся 15-го января 2020 года на официальной сайте Thrustmaster.