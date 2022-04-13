Titan Slim — грядущий преемник BlackBerry Key 2

BlackBerry пережила ужасные времена, компания, которая когда-то была лидером в области смартфонов, не смогла адаптироваться к изменениям, которые принесли iPhone и Android-устройства. Конечно, компания перешла на ОС Android, но было слишком поздно, чтобы выпустить что-то хорошее. Тем не менее, Titan Slim от Unihertz стремится вернуть эру смартфонов с физическими клавиатурами, и хотя это может быть не устройство BlackBerry, он очень похож на него с черным рояльным покрытием и серебристыми вставками.