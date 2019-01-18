Тизер смартфона Vivo APEX 2019

Vivo выпустила тизер, подтверждающий, что он продемонстрирует смартфон APEX 2019 на мероприятии, которое он проведет 24 января в Китае.

На прошлой неделе компания разослала приглашения на демонстрацию будущего телефона, который приведет к революции в дизайне. Как видно из изображения, тизер концептуального телефона Vivo APEX 2019 демонстрирует телефон с изогнутыми сторонами, закругленными краями и без рамок. Напомним, что Vivo продемонстрировала первый концептуальный телефон APEX с всплывающей камерой в попытке устранить боковые рамки. Позже телефон был выпущен на рынок под названием NEX.