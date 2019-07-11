Только сегодня скидки на MacBook Pro.

Только сегодня Amazon продает обновленные 15-дюймовые MacBook Pro с сенсорными панелями менее чем за 2000 долларов.

Ноутбуки Macbook были приобретены, проверены и протестированы поставщиками Amazon. Они поставляются с 90-дневной гарантией. Доступные в серебристом или космическом сером цвете модели оснащены светодиодной подсветкой и дисплеем Retina 220ppi, 6-ядерным процессором Intel Core i7 и двумя графическими процессорами. Новая сенсорная панель и Touch ID позволяют легко войти в систему и получить доступ к другим ключевым функциям.

Этот мощный ноутбук удовлетворит все ваши повседневные потребности в производительности теперь на сотни дешевле первоначальной цены в 2400 или 2800 долларов.