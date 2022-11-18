Тонкие рамки Realme 10 Pro показали вживую

В сети появилось первое видео с распаковкой представленного вчера смартфона Realme 10 Pro, которое позволяет оценить толщину рамок по бокам от дисплея. По словам производителя, перед нами рекордная рамка толщиной всего в 1 мм. Вероятно, так оно и есть, но мы бы обратили внимание на нижнюю рамку, которая получилась довольно толстой.

Напомним, что оцененный от 225 долларов смартфон характеризуется 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, ОС Android 13 с прошивкой Realme UI 4.0 «из коробки», поддержкой сотовых сетей пятого поколения, размерами 163,7:74,2:8,1 мм и массой 190 граммов.