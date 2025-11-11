Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу смартфон Mate 70 Air, которые был представлен несколько дней назад. За новинку просят эквивалент 575, 645, 645 и 715 долларов за версии с 12/256, 12/512, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении процессоры Huawei Kirin 9020B и Kirin 9020A, корпус толщиной 6,6 мм и массой 208 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760:1320 пикселей, адаптивной частотой обновления 60, 90 и 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (телеобъектив RYYB и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), многоспектральный датчик, фронтальную камеру разрешением 10,7 Мп, АКБ ёмкостью 6500 мАч, поддержку 66-Вт проводной зарядки, двустороннюю спутниковую связь Beidou и симметричные стереодинамики.