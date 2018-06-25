Топ 10 лучших игровых мышек 2018 года

Совсем недавно закончился Computex 2018, и мы увидели множество новаторских игровых мышек и другой периферии, которые скоро появятся на рынке. И пришло время пересмотреть список лучших игровых мышей 2018 года.Когда вы находитесь в поисках игровой мыши, вам скорее всего придется рассмотреть множество вариантов, которые находятся в золотой середине между ценой и функциональностью. Вам не обязательно думать, что чем дороже мышка, тем она лучше. Но данное правило работает не всегда.

1. SteelSeries Rival 600

Каждая мышь в этом списке имеет максимально хорошее соотношение цена - качество. Мы просмотрели или протестировали и оценили каждую мышь в этом списке, и каждый заработал нашу желанную печать одобрения - вы должны быть уверены, что независимо от того, какая из этих мышей вы выберете, вы останетесь довольны этим. Независимо от того, какие игры вы хотите играть, пройдя через этот список, мы уверены, что вы получите руку на одной из лучших игровых мышей.12 000 |регулировка высоты срабатывания, настраиваемый вес, механические переключатели на 60 миллионов кликов

2. SteelSeries Sensei 310

SteelSeries переживает своего рода ренессанс в 2018 году, и выпуск Rival 600 доказал это. Благодаря настраиваемому весу, дополнительным боковым кнопокам и превосходному RGB освещению, Rival 600 станет ключевой частью вашего рабочего стола. Но, даже если не обращать внимание на эстетику, Rival 600 работает намного лучше, чем другие мышь в своем ценовом диапазоне. Его снастили не только датчиком в 12 000 DPI и механическими переключателями, но и Rival 600 выходит за пределы и имеет датчик глубины, который полностью исключает возможность перемещения курсора, когда вы отрываете мышь с коврика. Это действительно лучшая игровая мышь, которую вы можете купить сегодня.до 12 000 |Ambidextrous дизайн, чувствительность до 3,500 CPI, ресурс службы 50 миллионов кликов

3. Corsair Dark Core RGB SE

SteelSeries 310 — это игровая мышь, как никакая другая имеет прекрасное соотношение, как по цене, так и по производительности. Особенностью этого манипулятора стал инновационный оптический сенсор, созданный совместными усилиями инженеров PixArt и SteelSeries. Он может похвастаться действительно честным точным распознаванием движения 1 к 1, имеет сверхнизкое время отклика и поддерживает разрешение до 12000 CPI. SteelSeries Rival 310 удачно дополнила известную серию игровых манипуляторов, предложив пользователям точный оптический сенсор, эргономичный корпус, сбалансированный и легкий вес, использование качественных материалов, встроенную память, настраиваемую подсветку, высокий ресурс службы и детальные настройки.до 16 000 |Qi беспроводная зарядка, сменные боковые панели, Omron-переключатели, полностью программируемые кнопки, Динамическая многоцветная 3-зонная подсветка

4. Logitech G903

У беспроводных мышей была достаточно плохая репутация среди любителей игр, из-за постоянных срывов мышки или быстрой разрядки, но с Corsair Dark Core RGB SE - все изменилось. Она обладает временем отклика 1 мс и максимальную чувствительность 16 000 DPI, Dark Core RGB SE задает образ, как должна выглядеть беспроводная игровая мышь в 2018 году, - обеспечивая производительность, сравнимую со своими проводными соплеменниками. Она даже поддерживает беспроводную зарядку Qi, что означает что, если вы возьмете коврик для мыши Corsair MM1000 Qi, вы можете заряжать свой телефон во время игры, а затем заряжать свою мышь прямо на коврике мыши, когда вы закончите выполнение своих задач ночью.12 000 |Беспроводная зарядка через коврик для мыши Logitech PowerPlay, до 24 часов автономной работы (до 32 с выключенными светодиодами), оптический датчик PMW3366, технология LightSpeed Wireless

5. Roccat Kone Aimo

Logitech с выпуском свой лучше игровой мышки серии G900 всем доказали, что беспроводные игровые мыши более не чуть не уступают обычным проводным, а даже превосходят их. И новая мышка, Logitech G903 только подтверждает эти слова. Она имеет небольшое отличие от обычной G900, а с использованием специального коврика для мышки с PowerPlay от Logitech, вы можете получить беспроводную мышку, которая не требует подключения дополнительных кабелей или смены батареек. С одной стороны, стоимость может отталкивать людей от покупки, но с другой стороны, вы получаете беспроводную игровую мышь с высоким разрешением DPI, которая конкурирует даже с лучшими гаджетами от Razer.12 000 |Многозонное RGB освещение, 10 программируемых макроклавиш, колесико 4D Titan

6. Cooler Master MasterMouse MM520

На первый взгляд вам может показаться, что Roccat Kone Aimo является хорошим выбором только для людей, имеющих большие ладони. Но вы ошибаетесь. Даже с множеством дополнительных клавиш, Roccat Kone Aimo - удивительно эргономичная мышка, и вы не будете уставать даже от самых длинных и напряженных игровых сессий. В месте с 10 программируемыми кнопками, с одной из самых ярких RGB светодиодов, которые мы можете увидеть на мыши, это одна из лучших игровых мышей, которую вы можете купить в 2018 году.12 000 |Сменные боковые панели, настраиваемое значение DPI, трехзонное освещение RGB

7. Razer Naga Trinity

Если вам нужна одна из лучших игровых мышей, но вы не готовы отдавать много денег за нее - Cooler Master MasterMouse MM520 может стать той мышкой, которую вы так рьяно ищите. Она не обладает примечательным внешним видом или какими-либо вставками, но в нее установили одни из лучших в мире переключателей для мышки Omron и достаточно производительным и чувствительным сенсором 12000 DPI. Можно не обращать внимание на внешний вид, так как она обладает небольшими размерами, она особенно подойдет если вы используете когтевой хват мышки.16 000 |Сменные боковые панели, поддержка Chroma Razer, 1000Hz Ultrapolling

8. HyperX Pulsefire Surge

Выход в свое время серии Razer Naga наделал много шуму, и это неудивительно, производитель предложил смелое решение для любителей ММО-игр. Ключевой ее особенностью стала панель из 12 кнопок на боковой грани с возможностью программирования и еще три дополнительных панелей с наиболее подходящем расположением и функциональностью кнопок. Используется сенсор Pixart PMW 3389DM-T3QU, являющийся модификацией Pixart PMW 3360. Максимальный уровень чувствительности 16000 DPI и максимальная перегрузка до 5G.16 000 |RGB Light колесо, переключатели Omron с ресурсом кликов 50 миллионов

9. Corsair Glaive RGB

Pulsefire Surge RGB – полнофункциональная игровая мышь, которая поддерживает пять настраиваемых режимов чувствительности с разрешением до 16000 DPI. Встроенная память мыши позволяет создать до трех пользовательских профилей со своими режимами работы подсветки. Программа HyperX NGenuity позволяет настраивать световое кольцо, опоясывающее корпус мыши, а также подсветку клавиши DPI и логотипа HyperX. Помимо этого, программа дает возможность регулировать чувствительность сенсора, управлять макросами и DPI.до 16 000 |Сменные панели под большим пальцем, трехзонная RGB подсветка, датчик Pixart 3367, переключатели Omron, индикаторы состояния DPI

10. Creative Sound BlasterX Siege M04

Смотря на цену сложно поверить, что столь функциональная мышка может стоить так дешево, Corsair Glaive RGB была разработана, чтобы соперничать с конкурентной Razer DeathAdder Elite. И хотя у Corsair все хорошо складывалось с клавиатурами, компьютерными комплектующими и системами охлаждения, мышки часто подвергались серьезной конкуренции их-за отсутствия большого ассортимента. Но в этот раз усилия компании по созданию лучшей эргономичной игровой мыши были оправданы. Она имеет сменные боковые панели, чтобы вы могли подобрать для себя идеальную форму. А идеальная трехзонная система подсветки и датчик Pixart с высоким разрешением DPI, делает её максимально симпатичной.12 000 |7 программируемых кнопок с использованием переключателей Omron, рассчитанных на 50 миллионов кликов, сенсор PixArt PMW3360 с частотой опроса 1000 Гц, RGB освещение, эргономичный дизайн

Не каждый день мы видим, что компания, известная своими звуковыми картами, пытается соперничать с компаниями, известные как Razer и Logitech, с собственной игровой мышью. Creative Sound BlasterX M04 – это действительно впечатляющая мышка. Частота опроса в 12000DIP говорит о том, что вам не нужно будет использовать стандартные способы ускорения курсора, чтобы использовать мышку с комфортом. Система RGB освещения управляется с помощью собственного программного обеспечения Sound Blaster Connect от Creative, которая видна через специальные прозрачные вставки в основании мышки. Она действительно является многофункциональной так и стильной мышкой в своем ценовом сегменте.