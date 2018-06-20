Топ 10 лучших игровых ноутбуков 2018 года

2018-06-20, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Asus ROG Zephyrus GX501; [154]
В прошлом лучшие игровые ноутбуки совсем не отличались своим дизайном или характеристиками, в них обычно устанавливали Intel core i7, 8Гб оперативной памяти и была всего лишь дискретная графика. Встречалось очень мало моделей, которые запускали хотя бы Crysis.

Но сейчас мы вступили в новую эру игровой периферии и игровых устройств. Сейчас почти все ноутбуки оснащены операционной системой Windows 10, и даже самые тонкие ноутбуки, которые оснащены технологией Max-Q от Nvidia могут запустить современные игры с стабильным FPS и настройками графики.

1. MSI GS65 Stealth

Оснащен новейшим процессором на архитектуре Coffee Lake который является лучшим в своем роде для игровых устройств на данный момент. MSI GS65 оснащен высокопроизводительными комплектующими. Процессор 8-го поколения Intel Core i7-8750H и графическим ускорителем Nvidia GeForce GTX. Он является одним из самых компактных игровых ноутбуков на данный момент. Так что куда бы вы не отправились, его габариты не будут вас ограничивать.

Процессор: Intel Core i7
Графика: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5X VRAM, Max-Q)
ОЗУ: 16 ГБ
Экран: 15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080) антибликовый, широкоформатная панель 144Hz
Хранение: 512 ГБ M.2 SSD

2. Asus ROG Zephyrus GX501

Благодаря технологии Max-Q от Nvidia, Asus Zephyrus GX501 сочетает в себе непревзойдённую производительность и толщину корпуса формата Ultrabook, чтобы подарить вам лучшую производительность в небольшом формате. Несмотря на его толщину, у него по прежнему большой запас автономной работы. Он является одной из лучшей моделью, которая пригодна для постоянных поездок и имеет стильный дизайн линейки ROG. Он практически бесшумен, благодаря чему вы не будете отвлекаться от своих повседневных задач.

Процессор: Intel Core i7
Графика: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)
ОЗУ: 16 ГБ
Экран: 15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080) антибликовый, широкоформатная панель с частотой 120 Гц с G-Sync
Хранение: 512 ГБ M.2 PCIe x4 SSD

3. Asus ROG G703GI

В последние годы на рынке ноутбуков доминирует тенденция: сделать ноутбуки максимально тонкими и легкими. Asus ROG G703GI следует данной традиции, поскольку он оснащен мощнейшим процессором Intel Core i9. Он действительно является монстром в мире, но и стоит соответствующе. Он имеет такую производительность, которая может конкурировать с некоторыми лучшими настольными игровыми системами. Но не даже не надейтесь на мобильность из-за его размеров, так как он работает от двух немалых блоков питания.

Процессор: Intel Core i7-i9
Графика: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)
ОЗУ: 64 ГБ
Экран: 17,3-дюймовый FHD (1920 x 1080) 144Hz
Хранение: 3 x 512GB SSD (M.2, RAID 0), 2TB HDD

4. Razer Blade

Он имеет необычайно агрессивное название, и вы не сможете его обновить в будущем, но Razer Blade построен так, чтобы обеспечить вас высококачественными визуальными эффектами и большой производительностью. В дополнение к своей великолепной емкостной батарее, он может воспроизводить видео разрешением до 4K, а запускать игры до Ultra-HD с помощью внешней видеокарты Razer Core V2 или Razer Core X и дополнительного монитора.

Процессор: Intel Core i7-8750H
Графика: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5 VRAM)
ОЗУ: 16 ГБ
Экран: до 15,6-дюймового UHD (3840 x 2160) 60 Гц
Хранение: 512 ГБ M.2 SSD

5. Dell XPS 15 2-in-1

Если вам нужен один из лучших игровых ноутбуков, но вы не хотите терять мобильность устройства, вы можете рассмотреть модель Dell XPS 15 2-in-1. В который установлен процессор Intel Kaby Lake G-series, этот игровой ноутбук может не уступать своим конкурентам, так как он имеет дискретную графику, которая сопоставима по производительности с GTX 1050. Благодаря этому, вы получаете производительную лошадку в компактном дизайне.

Процессор: Intel Core i5-i7
Графика: Radeon RX Vega M GL Графика с графической памятью HMB2 емкостью 4 ГБ
ОЗУ: 8 ГБ
Экран: 15,6-дюймовый, 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge антибликовый сенсорный дисплей
Хранение: 512 ГБ PCIe SSD

6. Asus ROG Strix GL502

Asus Strix GL502 не может похвастаться самым инновационным дизайном, так как он по-прежнему имеет все те же вставки и логотип линейки ROG красного цвета. Но он является одним из лучших, что касается геймплея в разрешении 1080p. На максимальных настройках в Overwatch, отметка фреймрейта не отпускалась ниже 60 кадров. Время автономной работы может быть не так велико, но производительность и встроенная звуковая система компенсируют этот недостаток.

Процессор: Intel Core i7
Графика: Nvidia GeForce GTX 1060 - 1070
ОЗУ: 16 ГБ DDR4
Экран: 15,6-дюймовый Full HD 1920 x 1080 IPS
Хранение: 128 ГБ - 256 ГБ твердотельный накопитель, жесткий диск 1 ТБ

7. Gigabyte Aero 15

Одна из самых больших проблем, когда речь заходит о лучших игровых ноутбуках, — это то, что вы обычно имеете огромное и неудобное устройство, которое вам стыдно выносить на улицу. К счастью, Gigabyte Aero 15 стерла эту традицию в пыль. Этот ноутбук оснащен 6-ядерным процессором 8-го поколения Intel I7-8750H и видеокартой GTX 1060, которые позволяют ему смело называться одним из лучшим ноутбуком формата Ultrabook. и, благодаря этому высокопроизводительному процессору, Aero 15 так же хорош в работе, как и в игре.

Процессор: Intel Core i7 8750H
Графика: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5)
ОЗУ: 8 ГБ - 16 ГБ
Экран: 15,6-дюймовый, FHD (1920 x 1080) ЖК-дисплей с антибликовым покрытием
Хранение:твердотельный накопитель на 512 ГБ

8. Alienware 17 R5

С тех пор как Intel представила свой i9-8950HK, мы просто знали, что он появится в лучших игровых ноутбуках 2018 года, и не прошлом даже месяца, как появились первые ноутбуки, оснащенные данным процессором. Alienware 17 R5 является одним из тех ноутбуков в который поместили i9-8950HK и разогнанную GTX 1080. Если вы захотите приобрести этот ноутбук, который весит порядка 5 килограммов, то он не разочарует вас, так как он запустит абсолютно любую игру на максимальных настройках графики.

Процессор: Intel Core i9-8950HK
Графика: Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)
ОЗУ: 32 ГБ
Экран: 17,3-дюймовый QHD (2560 x 1440) 144Hz
Хранение: 246GB PCIe M.2 SSD, 1TB 7,200RPM HDD

9. Alienware 13 R3

13 R3 также использует новый дизайн шарниров, смещенных вперед, 4-ядерные процессоры Intel Core i7 HQ-серии компании, а также графикой Nvidia Pascal, что делает его подходящим для виртуальной реальности. Тем не менее, самой убийственной особенностью этого 13-дюймового игрового ноутбука становится OLED-дисплей, который выглядит настолько живым, что заставит вас забыть о 1799$ (103.000 рублей), которые вам придется заплатить за эту красоту.

Процессор: Intel Core i5 - i7
Графика: Nvidia GeForce GTX 1060
ОЗУ: 8 ГБ - 16 ГБ DDR4
Экран: 13,3-дюймовый HD 1366 x 768 TN - QHD 2560 x 1440 OLED сенсорный экран
Хранение: 180 ГБ - 512 ГБ твердотельный накопитель

10. Razer Blade Pro

Razer Blade Pro – это мощный геймерский ноутбук, который может воспроизводить игры и видео в разрешении 4K. Он достаточно компактен чтобы поместиться у вас в рюкзаке, и вы будете выделяться на фоне остальных людей которые пользуются мобильными но маломощными лэптопами. Его также оснастили такой удобной функцией G-Sync и клавиатурой с механическими клавишами.

Процессор: Intel Core i7
Графика: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) - 1080 (8 ГБ GDDR5X)
ОЗУ: 16 - 32 ГБ
Экран: 17,3-дюймовый, FHD (1,920 x 1080) 120 Гц матовый IPS - UHD (3,840 x 2,160) сенсорный экран IGZO с G-Sync
Хранение: 512 ГБ - 2 ТБ PCIe SSD

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