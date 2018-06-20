Топ 10 лучших игровых ноутбуков 2018 года

В прошлом лучшие игровые ноутбуки совсем не отличались своим дизайном или характеристиками, в них обычно устанавливали Intel core i7, 8Гб оперативной памяти и была всего лишь дискретная графика. Встречалось очень мало моделей, которые запускали хотя бы Crysis.

1. MSI GS65 Stealth

Но сейчас мы вступили в новую эру игровой периферии и игровых устройств. Сейчас почти все ноутбуки оснащены операционной системой Windows 10, и даже самые тонкие ноутбуки, которые оснащены технологией Max-Q от Nvidia могут запустить современные игры с стабильным FPS и настройками графики.Оснащен новейшим процессором на архитектуре Coffee Lake который является лучшим в своем роде для игровых устройств на данный момент. MSI GS65 оснащен высокопроизводительными комплектующими. Процессор 8-го поколения Intel Core i7-8750H и графическим ускорителем Nvidia GeForce GTX. Он является одним из самых компактных игровых ноутбуков на данный момент. Так что куда бы вы не отправились, его габариты не будут вас ограничивать.

2. Asus ROG Zephyrus GX501

Intel Core i7Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5X VRAM, Max-Q)16 ГБ15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080) антибликовый, широкоформатная панель 144Hz512 ГБ M.2 SSDБлагодаря технологии Max-Q от Nvidia, Asus Zephyrus GX501 сочетает в себе непревзойдённую производительность и толщину корпуса формата Ultrabook, чтобы подарить вам лучшую производительность в небольшом формате. Несмотря на его толщину, у него по прежнему большой запас автономной работы. Он является одной из лучшей моделью, которая пригодна для постоянных поездок и имеет стильный дизайн линейки ROG. Он практически бесшумен, благодаря чему вы не будете отвлекаться от своих повседневных задач.

3. Asus ROG G703GI

Intel Core i7Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)16 ГБ15,6-дюймовый FHD (1920 x 1080) антибликовый, широкоформатная панель с частотой 120 Гц с G-Sync512 ГБ M.2 PCIe x4 SSDВ последние годы на рынке ноутбуков доминирует тенденция: сделать ноутбуки максимально тонкими и легкими. Asus ROG G703GI следует данной традиции, поскольку он оснащен мощнейшим процессором Intel Core i9. Он действительно является монстром в мире, но и стоит соответствующе. Он имеет такую производительность, которая может конкурировать с некоторыми лучшими настольными игровыми системами. Но не даже не надейтесь на мобильность из-за его размеров, так как он работает от двух немалых блоков питания.

4. Razer Blade

Intel Core i7-i9Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)64 ГБ17,3-дюймовый FHD (1920 x 1080) 144Hz3 x 512GB SSD (M.2, RAID 0), 2TB HDDОн имеет необычайно агрессивное название, и вы не сможете его обновить в будущем, но Razer Blade построен так, чтобы обеспечить вас высококачественными визуальными эффектами и большой производительностью. В дополнение к своей великолепной емкостной батарее, он может воспроизводить видео разрешением до 4K, а запускать игры до Ultra-HD с помощью внешней видеокарты Razer Core V2 или Razer Core X и дополнительного монитора.

5. Dell XPS 15 2-in-1

Intel Core i7-8750HNvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ GDDR5 VRAM)16 ГБдо 15,6-дюймового UHD (3840 x 2160) 60 Гц512 ГБ M.2 SSDЕсли вам нужен один из лучших игровых ноутбуков, но вы не хотите терять мобильность устройства, вы можете рассмотреть модель Dell XPS 15 2-in-1. В который установлен процессор Intel Kaby Lake G-series, этот игровой ноутбук может не уступать своим конкурентам, так как он имеет дискретную графику, которая сопоставима по производительности с GTX 1050. Благодаря этому, вы получаете производительную лошадку в компактном дизайне.

6. Asus ROG Strix GL502

Intel Core i5-i7Radeon RX Vega M GL Графика с графической памятью HMB2 емкостью 4 ГБ8 ГБ15,6-дюймовый, 4K Ultra HD (3840 x 2160) InfinityEdge антибликовый сенсорный дисплей512 ГБ PCIe SSDAsus Strix GL502 не может похвастаться самым инновационным дизайном, так как он по-прежнему имеет все те же вставки и логотип линейки ROG красного цвета. Но он является одним из лучших, что касается геймплея в разрешении 1080p. На максимальных настройках в Overwatch, отметка фреймрейта не отпускалась ниже 60 кадров. Время автономной работы может быть не так велико, но производительность и встроенная звуковая система компенсируют этот недостаток.

7. Gigabyte Aero 15

Intel Core i7Nvidia GeForce GTX 1060 - 107016 ГБ DDR415,6-дюймовый Full HD 1920 x 1080 IPS128 ГБ - 256 ГБ твердотельный накопитель, жесткий диск 1 ТБОдна из самых больших проблем, когда речь заходит о лучших игровых ноутбуках, — это то, что вы обычно имеете огромное и неудобное устройство, которое вам стыдно выносить на улицу. К счастью, Gigabyte Aero 15 стерла эту традицию в пыль. Этот ноутбук оснащен 6-ядерным процессором 8-го поколения Intel I7-8750H и видеокартой GTX 1060, которые позволяют ему смело называться одним из лучшим ноутбуком формата Ultrabook. и, благодаря этому высокопроизводительному процессору, Aero 15 так же хорош в работе, как и в игре.

8. Alienware 17 R5

Intel Core i7 8750HNvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5)8 ГБ - 16 ГБ15,6-дюймовый, FHD (1920 x 1080) ЖК-дисплей с антибликовым покрытиемтвердотельный накопитель на 512 ГБС тех пор как Intel представила свой i9-8950HK, мы просто знали, что он появится в лучших игровых ноутбуках 2018 года, и не прошлом даже месяца, как появились первые ноутбуки, оснащенные данным процессором. Alienware 17 R5 является одним из тех ноутбуков в который поместили i9-8950HK и разогнанную GTX 1080. Если вы захотите приобрести этот ноутбук, который весит порядка 5 килограммов, то он не разочарует вас, так как он запустит абсолютно любую игру на максимальных настройках графики.

9. Alienware 13 R3

Intel Core i9-8950HKNvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5X VRAM)32 ГБ17,3-дюймовый QHD (2560 x 1440) 144Hz246GB PCIe M.2 SSD, 1TB 7,200RPM HDD13 R3 также использует новый дизайн шарниров, смещенных вперед, 4-ядерные процессоры Intel Core i7 HQ-серии компании, а также графикой Nvidia Pascal, что делает его подходящим для виртуальной реальности. Тем не менее, самой убийственной особенностью этого 13-дюймового игрового ноутбука становится OLED-дисплей, который выглядит настолько живым, что заставит вас забыть о 1799$ (103.000 рублей), которые вам придется заплатить за эту красоту.

10. Razer Blade Pro

Intel Core i5 - i7Nvidia GeForce GTX 10608 ГБ - 16 ГБ DDR413,3-дюймовый HD 1366 x 768 TN - QHD 2560 x 1440 OLED сенсорный экран180 ГБ - 512 ГБ твердотельный накопительRazer Blade Pro – это мощный геймерский ноутбук, который может воспроизводить игры и видео в разрешении 4K. Он достаточно компактен чтобы поместиться у вас в рюкзаке, и вы будете выделяться на фоне остальных людей которые пользуются мобильными но маломощными лэптопами. Его также оснастили такой удобной функцией G-Sync и клавиатурой с механическими клавишами.

Intel Core i7Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) - 1080 (8 ГБ GDDR5X)16 - 32 ГБ17,3-дюймовый, FHD (1,920 x 1080) 120 Гц матовый IPS - UHD (3,840 x 2,160) сенсорный экран IGZO с G-Sync512 ГБ - 2 ТБ PCIe SSD