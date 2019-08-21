Топ пять самых популярных русских песен за рубежом

Мы привыкли к тому, что русская музыка , это продукт для внутреннего потребления. Однако есть немногочисленные исключения из правил – песни, которые стали известными за рубежом. Если вам приелись новинки музыки , то этот список может показаться вам глотком воздуха. Итак, поехали!

«Дорогой длинною»

Считается, что песня «Дорогой длинною» была написана чуть ли не в 1917 году или в годы гражданской войны. Её исполняли Александр Вертинский, Алла Баянова, Клавдия Шульженко и другие знаменитости разного времени. В какой-то момент жанр романса перестал проходить под требования соцреализма и о нем забыли. Однако уже в 60-х эмигрантское сообщество в США возродило популярный жанр. Певец с русскими корнями Джин Раскин перевел «Дорогой длинною» на английский язык, после чего в хит-парадах зазвучала песня «Those Were The Days». Исполняли эту песню и на других языках, что лишь говорит о её популярности.

«Очи черные»

Одна из самых известных русских песен, которая воспела цыганскую культуру. Стихи к этому романсу написали еще в XIX веке, а вот музыку наложили только полвека спустя. Лучше всего эту песню исполнял Федор Шаляпин. Забавно, но годы спустя классическая композиция русского романса переродилась в качестве джазового стандарта. «Очи черные» исполняли такие легенды, как Луи Армстронг, Патрисия Каас и Фрэнк Синатра.

«Миллион алых роз»

Старшее поколение знает, что музыку для этой песни Аллы Пугачевой написал Раймонд Паулс, а стихи – сам Андрей Вознесенский. После того, как песня стала невероятно популярной в Советском Союзе, ее начали перепевать и за рубежом. Особенно «Миллион алых роз» пришелся по душе японским исполнителям и слушателям.

«Moscow Calling»

Куда же без этого хита рокеров из «Парка Горького» с Александром Маршалом и Николаем Носковым! Пожалуй, именно они стали первой отечественной рок-группой, снискавшей популярность на Западе. В конце 80-х ребята даже участвовали в популярных музыкальных фестивалях.

«Not Gonna Get Us»

Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что группа «Тату» является самой успешной российской группой за рубежом. Если, конечно, не брать новейшее время. А в далеком 2003 году, после «Евровидения», Лена Катина и Юля Волкова записали англоязычный альбом, переведя свои главные хиты. Особенно образ сексуальных старшеклассниц пришелся по душе китайским и японским слушателям. В ближайшее время мы изучим тему детальнее.