Топ пять самых популярных русских песен за рубежом

Мы привыкли к тому, что русская музыка, это продукт для внутреннего потребления. Однако есть немногочисленные исключения из правил – песни, которые стали известными за рубежом. Если вам приелись новинки музыки, то этот список может показаться вам глотком воздуха. Итак, поехали!
«Дорогой длинною»Считается, что песня «Дорогой длинною» была написана чуть ли не в 1917 году или в годы гражданской войны. Её исполняли Александр Вертинский, Алла Баянова, Клавдия Шульженко и другие знаменитости разного времени. В какой-то момент жанр романса перестал проходить под требования соцреализма и о нем забыли. Однако уже в 60-х эмигрантское сообщество в США возродило популярный жанр. Певец с русскими корнями Джин Раскин перевел «Дорогой длинною» на английский язык, после чего в хит-парадах зазвучала песня «Those Were The Days». Исполняли эту песню и на других языках, что лишь говорит о её популярности.
«Очи черные»Одна из самых известных русских песен, которая воспела цыганскую культуру. Стихи к этому романсу написали еще в XIX веке, а вот музыку наложили только полвека спустя. Лучше всего эту песню исполнял Федор Шаляпин. Забавно, но годы спустя классическая композиция русского романса переродилась в качестве джазового стандарта. «Очи черные» исполняли такие легенды, как Луи Армстронг, Патрисия Каас и Фрэнк Синатра.
«Миллион алых роз»Старшее поколение знает, что музыку для этой песни Аллы Пугачевой написал Раймонд Паулс, а стихи – сам Андрей Вознесенский. После того, как песня стала невероятно популярной в Советском Союзе, ее начали перепевать и за рубежом. Особенно «Миллион алых роз» пришелся по душе японским исполнителям и слушателям.
«Moscow Calling»Куда же без этого хита рокеров из «Парка Горького» с Александром Маршалом и Николаем Носковым! Пожалуй, именно они стали первой отечественной рок-группой, снискавшей популярность на Западе. В конце 80-х ребята даже участвовали в популярных музыкальных фестивалях.
«Not Gonna Get Us»Вряд ли кто-то будет спорить с утверждением, что группа «Тату» является самой успешной российской группой за рубежом. Если, конечно, не брать новейшее время. А в далеком 2003 году, после «Евровидения», Лена Катина и Юля Волкова записали англоязычный альбом, переведя свои главные хиты. Особенно образ сексуальных старшеклассниц пришелся по душе китайским и японским слушателям. В ближайшее время мы изучим тему детальнее.