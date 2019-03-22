TopON TOP-X72 и его функции

Гаджет должен обладать внушительными размерами и весом. Тем не менее TopON TOP-X72 вполне можно возить с собой в рюкзаке наряду с прочей электроникой: при габаритах 228 х 125 х 44 мм весит он меньше полутора килограммов.За безопасность переживать не стоит. Вендор побеспокоился о защите аккумулятора от перегрева, избыточного заряда и разряда, короткого замыкания и скачков напряжения (при зарядке). Мочить устройство нельзя: для охлаждения в корпусе имеется радиаторная решётка. Но брызги и пыль ему не страшны, равно как и падение с небольшой высоты, поскольку корпус выполнен из крепкого ABS-пластика с антискользящим покрытием.USB-выходы имеют стандартные характеристики 5 В и 2.1 А либо 2.4 А, то есть с их помощью можно заряжать смартфоны и планшеты любых моделей. Наконец, «прикуриватель» в прямом смысле даёт прикурить: выдаёт 12 В при силе тока 15 А. Соответственно, все перечисленные устройства без проблем будут питаться от TOP-X72, причем разрешается подключать несколько одновременно через разные разъёмы.Помимо «прикуривателя» в TopON TOP-X72 предусмотрено еще три разъёма на выход: два USB Type-A и один цилиндрический — для подключения ноутбуков. Все необходимые переходники уже есть в комплекте: «патронташ» с восемью различными насадками и сам провод, с помощью которого лэптоп подсоединяется к внешней батарее. Напряжение разъёма регулируется отдельной кнопкой на корпусе. Предусмотрено четыре варианта: 12 В, 16 В, 19 В, 21 В при силе тока 3,5 А.О стоимости новинки пока неизвестно.