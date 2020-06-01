Топовая мать нового чипсета MSI MEG Z490 Godlike скоро ожидается в продаже

MSI MEG Z490 Godlike является топовым вариантом модельного ряда нового чипсета Z490. Обладая широким функционалом и разгонным потенциалом материнская плата удовлетворит все потребности оверклокеров. MSI MEG Z490 Godlike представлена в форм-факторе E-ATX.

Материнская плата MSI MEG Z490 Godlike имеет четыре слота оперативной памяти DDR4 с поддержкой скорости памяти до 5000 МГц. Три полноразмерных PCIe слота 3.0 x16 и три PCIe 3.0 x4 M.2 слота. Мощные радиаторы соединены тепловой трубкой. 16 фазная система питания процессора. В комплекте с платой идет дополнительная карта PCIe 3.0 x4 Xpander-Z Gen4 S M.2 с двумя слотами PCIe 3.0 M.2. Также мы видим наличие шести портов SATA.

На задней панели расположены два разъема Thunderbolt 3 USB Type-C, два USB 3.2 G2 Type-A, четыре USB 3.1 G2 Type-A и два порта USB 2.0. Два порта Ethernet: Aquantia AQC107 10 G и Realtek RTL8125B 2.5 G. Модуль Intel AX201 Wi-Fi 6, 3,5 мм аудиоразъем и S/PDIF с питанием от (INSERT) и кнопки Clear CMOS и BIOS Flashback.