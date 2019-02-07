Топовая модель Nokia 9 PureView

Новый Nokia получил 5,9-дюймовый экран OLED с разрешением QHD, 6 или 8 Гб ОЗУ и АКБ на 4150 мА/ч с возможностью беспроводной зарядки. Сообщается также о защите от пыли и воды по стандарту IP68. Кроме того, это первый представитель Nokia, получивший экранный сканер пальцевых отпечатков.Полноценным флагманом Nokia 9 PureView едва ли можно назвать: в нем применен чип Snapdragon 845 прошлого года выпуска, который по производительности заметно уступает чипсету Snapdragon 855. Стоимость смартфона составит 58900 тысяч рублей.