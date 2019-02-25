Топовая модель Sony Xperia 1

Сканер отпечатков пальцев производитель поместит на боковую грань корпуса, между кнопками включения и громкости. Также смартфон оснастят выделенной клавишей для спуска затвора камеры. На нижнем торце будет порт USB Type-С и решётка динамика. Судя по опубликованным изображением, 3,5-мм аудиоразъема аппарат не получит.Характеристики тройной основной камеры пока не подтверждены. По слухам, основной сенсор сможет похвастаться разрешением 52 Мп в сочетании с диафрагмой f/1.6, обеспечивающей высокое качество съёмки в условиях низкой освещённости. Конфигурацию дополнят 16-мегапиксельный телеобъектив (f/2.6) и датчик ToF для сканирования объектов в кадре. Разрешение фронталки составит 24 Мп.Xperia 1 оснастят топовым процессором Snapdragon 855 в комбинации с 6 ГБ ОЗУ и встроенным накопителем на 128 ГБ. Запись о сертификации модели с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ — вероятно, гаджет будет выпускаться в различных конфигурациях. Смартфон получит аккумулятор на 4400 мАч, защищенный от влаги и пыли корпус (IP 68), а также модули Bluetooth 5.0 и NFC. Из коробки аппарат будет работать под управлением Android 9.0 Pie.Стоимость смартфона составит 449 долларов.