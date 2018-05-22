Топовая версия HTC U12+ обойдется в 925 долларов

2018-05-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HTC U12+; [49]
Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о флагманском смартфоне U12+, который будет официально представлен уже завтра. Если верить утекшим с официального сайта HTC данным, топовая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 5888 юаней или 925 долларов. Стало быть, аппарат будет конкурировать по цене с такими мастодонтами рынка, как Samsung Galaxy S9, Apple iPhone X и Huawei P20 Pro. Но сможет ли он предложить сопоставимые характеристики? Слухи прочат HTC U12+ топовый чипсет Snapdragon 845, защиту от воды (IP68), 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880:1440 пикселей и аккумулятор на 3500 мАч.


Комментарии:
Роутер Xiaomi Mi Router 4 будет стоить 4...
Роутер Xiaomi Mi Router 4 будет стоить 4Компания Xiaomi представила роутер Mi Router 4, который характеризуется четырьмя антеннами, корпусом из а...
Топовая версия HTC U12+ обойдется в 925 ...
Топовая версия HTC U12+ обойдется в 925 Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о флагманском смартфоне U12+, который бу...
Samsung Galaxy S Light Luxury показали о...
Samsung Galaxy S Light Luxury показали оКомпания Samsung анонсировала новый мобильный телефон Samsung Galaxy S Light Luxury, который должен был в...
LG Q7 в трех версиях...
LG Q7 в трех версияхОфициально представлен смартфон LG Q7. Разработчик решил запутать пользователей окончательно и показал мо...
Samsung Galaxy J6 с шикарным дисплеем...
Samsung Galaxy J6 с шикарным дисплеемВ сети появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy J6 получит дисплей Super AMOLED Infinity D...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. Т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. ТВ последнее время телевизоры стали заметно умнее, но производители все еще пытаются продавать их по грома...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраномОбзор Bluboo D5 Pro. Дерзкий смартфон с бескрайним экраном
Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегментаОбзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента
Обзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-SОбзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-S
Обзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучаниемОбзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучанием
Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. Т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi TV 4S. ТВ последнее время телевизоры стали заметно умнее, но производители все еще пытаются продавать их по грома...
Обзор FlipTheGun. Постреляем...
Обзор FlipTheGun. ПостреляемСовременные мобильные игры направлены на два типа пользователей — первый хочет играть в короткие сессии, ...
Sony представила новую линейку телевизор...
Sony представила новую линейку телевизор17 мая в Москве состоялась презентация Sony, на которой показали новые телевизоры BRAVIA. В линейку вошли...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информат...
Предварительный обзор Logitech G305. Бюд...
Предварительный обзор Logitech G305. БюдИгровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящег...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в модеСтоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходил...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. Н...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. НКитайские смартфоны перестали быть чем-то странным и отвергнутым — сейчас некоторые бренды Поднебесной вы...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порад...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порадКажется буквально недавно любители мобильных игр и фанаты La2 сумели с достоинством оценить появившуюся L...
Компания ASUS анонсирует старт продаж ма...
Компания ASUS анонсирует старт продаж маВ материнских платах ROG, ROG Strix, Prime и TUF Gaming для высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen ...
«Академия безопасного вождения Ford» дл...
«Академия безопасного вождения Ford» длЭкспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового...
Предварительный обзор OnePlus Bullets Wi...
Предварительный обзор OnePlus Bullets WiВместе со своим смартфоном OnePlus 6 компания продемонстрировала и совершенно новые наушники OnePlus Bull...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивы...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивыСкажу честно — я не большой фанат редактирования фотографий на смартфоне. Во-первых, больше люблю оригина...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor