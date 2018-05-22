Топовая версия HTC U12+ обойдется в 925 долларов

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о флагманском смартфоне U12+, который будет официально представлен уже завтра. Если верить утекшим с официального сайта HTC данным, топовая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 5888 юаней или 925 долларов. Стало быть, аппарат будет конкурировать по цене с такими мастодонтами рынка, как Samsung Galaxy S9, Apple iPhone X и Huawei P20 Pro. Но сможет ли он предложить сопоставимые характеристики? Слухи прочат HTC U12+ топовый чипсет Snapdragon 845, защиту от воды (IP68), 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880:1440 пикселей и аккумулятор на 3500 мАч.