Топовый планшет Huawei MatePad Pro 5G появился в продаже

Компания Huawei наконец-то выпустила в продажу топовую версию планшета MatePad Pro с поддержкой 5G, который был представлен еще в прошлом году. Цена устройства за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти составляет 747 долларов, а вариант с 512 ГБ встроенной памяти, комплектным стилусом M-Pencil и фирменной клавиатурой обойдется на 170 долларов дороже.

Напомним, что новинка характеризуется фирменным восьмиядерным процессором Kirin 990 5G, 10,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, яркостью 540 кд/м2, контрастностью 1500:1, 96% охватом цветового пространства NTSC, поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 15 Вт, обратной зарядкой на 7,5 Вт, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, 6 или 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.0, основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, акустикой Harman Kardon, чехлом-клавиатурой, модулем NFC, стилусом M-Pencil, корпусом массой 460 граммов и толщиной 7,2 мм.