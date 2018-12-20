Топовый смартфон Honor View 20 можно заказать за $14

Полноценный анонс смартфона Honor V20 (Honor View 20) состоится только через шесть дней, однако Huawei предлагает заказать его уже сейчас за 14 долларов. Точнее, зарезервировать его за собой – полная цена устройства ожидается на уровне 405 долларов за младшую версию. Предполагается, что версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдется в 479 долларов, а вариант на 8 ГБ ОЗУ будет стоить 521 доллар.

Напомним, что Honor View 20 оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 25 Мп фронтальной камерой, расположенной в крошечном круглом вырезе, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.