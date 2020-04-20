Топовый смартфон Meizu 16s Pro сняли с продажи

Компания Meizu Technology объявила о прекращении продаж флагманского смартфона Meizu 16s Pro, вышедшего в августе прошлого года. Очевидно, что это было сделано из-за дебюта смартфона Meizu 17, презентация которого запланирован на 22 апреля.

Напомним, что Meizu 16s Pro оснащается 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2232:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 6-8 ГБ ГБ оперативной и 128-256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX586, 20 Мп и 16 Мп вспомогательными модулями, а также оптической стабилизацией, фронтальной камерой на 20 Мп, стереодинамиками, а также аккумулятором на 3600 мАч.