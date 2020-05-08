Топовый смартфон Meizu 17 Pro оценен в 600 долларов

Компания Meizu представила топовый смартфон Meizu 17 Pro, который можно назвать продвинутой версией обычного Meizu 17. Новинку оснастили 6,6-дюймовым Samsung Super AMOLED-дисплеем, топовым процессором Snapdragon 865, флэш-памятью UFS 3.1, до 12 ГБ новой оперативной памяти LPDDR5, проводной зарядкой на 30 Вт беспроводной зарядкой мощностью 27 Вт, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, задней керамической крышкой в отличие от стекла в Meizu 17, 20 Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 32 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также 3D-датчиком глубины S5K33D. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 607 долларов, с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти – в 664 доллара. Старт продаж намечен уже на 11 мая.