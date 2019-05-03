Топовый смартфон Moto Z4 Force получит процессор Snapdragon 855 и 8 ГБ ОЗУ

В сети появились подробности о смартфоне Moto Z4 Force, который станет более продвинутой версией модели Moto Z4. Утверждается, что флагман получит топовый чипсет Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,4-дюймовый OLED-дисплей с каплевидным вырезом и разрешением Full HD+, 25 Мп фронтальную камеру, а также тройную основную камеру с модулями на 48 Мп (оптика с диафрагмой f/1,6), 13 Мп (f/1,8) и 8 Мп (f/2,0). Moto Z4 будет отличаться процессором Snapdragon 675, до 6 ГБ ОЗУ и одинарной основной камерой на 48 Мп. При этом Moto Z4 будет стоить 400 долларов, а Moto Z4 Force – 650 долларов.