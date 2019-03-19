Топовый смартфон Samsung Galaxy A90 представят в апреле

2019-03-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A90; [82]
Компания Samsung объявила о том, что 10 апреля пройдет презентация её новых мобильных устройств. Источники утверждает, что на мероприятии покажут мощный смартфон Galaxy A90. Устройству прочат топовый восьмиядерный чипсет Snapdragon 855 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графическим ускорителем Adreno 640, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, а также поворотную выдвижную камеру. Она сможет выступать как в роли основной камеры, так и фронтальной.


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