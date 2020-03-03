Топовую камеру Canon EOS R5 показали на новых фото

2020-03-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Canon EOS R5; [77]
В сети появилась свежая подборка фотографий топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая еще только ожидает полноценной презентации. Напомним, что EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K в широкоэкранном формате с возможностью кадрировать его до 4K, непрерывной съемкой со скоростью 12 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадрами с электронным затвором, системой стабилизации изображения, модулем Wi-Fi и двумя слотами для карт памяти. В Canon уверены, что EOS R5 окажет революционный эффект на рынке полнокадровых беззеркальных камер.


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