Toshiba представила флагманский телевизор с Alexa и 4К

Toshiba выпустила новый флагманский смарт-телевизор под достаточно привлекательным названием Fire TV как раз к праздникам. Модель LED 4K UHD имеет функцию громкой связи с голосовым помощником Alexa, аналогичные собственным Omni TV от Amazon, поэтому вы можете отдавать голосовые команды из любой точки комнаты. Toshiba также утверждает, что это первый телевизор Fire TV с локальным затемнением, которое улучшает контрастность дисплея, затемняя темные области экрана, когда это необходимо. Модель M550KU имеет безрамочный дизайн с экраном 4K с частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает Dolby Atmos и Dolby Vision, а также имеет функцию просмотра в реальном времени, которая может отображать потоки с совместимых интеллектуальных дверных звонков или камер видеонаблюдения.

Чтобы иметь возможность слышать голосовые команды и отвечать на них, Toshiba встроила в устройство микрофоны, позволяющие запускать приложения, воспроизводить музыку и управлять устройствами умного дома без необходимости использования пульта дистанционного управления. Новая модель флагманского телевизора будет доступна с начала этого месяца в трех размерах на Best Buy и Amazon. Вы можете получить 55-дюймовую версию за 800 долларов, 65-дюймовую за 1000 долларов и 75-дюймовую за 1200 долларов. Пока что нет информации о поставках данного телевизора на территорию России, но мы ожидаем, что производитель обязательно привезёт новинку в нашу страну, тогда и цена будет известна.
Комментарии и отзывы Toshiba Fire TV
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