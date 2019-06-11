Три новые мышки Logitech G

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали сенсор Hero 16K от компании Logitech, который выдает просто нереальные показатели чувствительности и отлично подходит для киберспорта. Теперь компания Logitech G, которая является дочерним предприятием, выпустила в свет сразу три новые мышки, которые умеют точно передавать ваши действия в систему. Все эти мышки оснащены фирменным сенсором, способным максимально точно реагировать на ваши действия и есть мышки Logitech G вам нравятся в плане дизайна, то можно смело брать и покупать. Достаточно интересный вариант на тот случай, если вы хотите играть много и не переживать о промахах или срывах сенсора. На более доступных моделях мышей такое случается, конечно же.