Tronsmart выпустил колонки Bang с технологией TuneConn

Tronsmart снова выпустил передовую запатентованную технологию, чтобы бросить вызов акустическим компаниям. С тех пор, как Tronsmart представила свою технологию SoundPulse, ряд динамиков Tronsmart, таких как Force, получил очень положительные отзывы от клиентов по всему миру. Будучи известным технологическим брендом, Tronsmart продолжает специализироваться на новейших технологиях для удовлетворения потребностей клиентов и производства конкурентоспособной продукции. Tronsmart получил еще одну передовую запатентованную технологию беспроводной передачи - TuneConn, которая объединяет двойную обработку звука DSP, предоставляя вам всестороннюю обработку, начиная от эквалайзера и заканчивая улучшенными низкими и высокими частотами, динамическим эквалайзером, динамическим эквалайзером, различной обработкой DRC и цифровым усилителем. чтобы обеспечить более высокое разрешение и богатую детализацию потоковой передачи звука с меньшими искажениями.

BANG также может синхронизироваться с сотней других динамиков Bang благодаря технологии Tronsmart TuneConn для усиления звука и изображения, что делает звук достаточно громким для активного отдыха. Прочная конструкция со встроенной ручкой обеспечивает удобство переноски, а водонепроницаемость IPX6 делает его идеальным для использования на пляже или в бассейне. 15 часов воспроизведения и возможность экстренной зарядки делают его идеальным аксессуаром для путешествий.
Комментарии и отзывы Tronsmart Bang
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