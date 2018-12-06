Trust GXT 144 Rexx выглядит интересно

Официально представлена новая игровая мышка Trust GXT 144 Rexx, которая сохранит вашу кисть в здоровом состоянии. Дело в том, что все мышки, абсолютно все, выполнены в «неправильной» для человеческого лета форме — ваша кисть постоянно немного загнута внутрь, из-за чего после длительного времени в играх возникает синдром запястного канала. Туннельный синдром его еще называют. Это очень распространенная проблема среди геймеров, которую можно избежать, если пользоваться вертикальными мышками. Это очень странная на первый взгляд штука, которая может порадовать вас, если вы привыкните играть с таким вот продуктом. Гаджет очень удобно лежит в руке, им легко управлять и устройство ничем не уступает потенциальным конкурентам по рынку. Думаю, если вы давно хотели что-то подобное, то обязательно присмотритесь.