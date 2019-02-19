Trust GXT 865 Asta для фанатов механики

В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью у геймеров. Видимо, прошла эра мембранных клавиатур и все поняли, насколько механика более удобна и долговечна. Тем не менее, не стоит думать, что механика всегда очень дорогая. На рынок вышла новая клавиатура под названием Trust GXT 865 Asta, которая тоже построена на механических переключателях и позволяет вам ощутить всю красоту механики всего за 70 долларов. Это не очень большие деньги, если учитывать, что некоторые топовые решения стоит 270-300 долларов. Отличный шанс попробовать механическую клавиатуру и не потратить при этом слишком уж много денег, хотя пока что новинка в России не представлена и цену в рублях мы не знаем.