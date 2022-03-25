Trust Gaming выпустила беспроводную игровую мышь Redex с малой задержкой

Trust Electronics Ltd, ведущий бренд цифровых аксессуаров с хорошим соотношением цены и качества, представил беспроводную игровую мышь GXT 908 Redex с малой задержкой и надежными механическими переключателями Kailh. Trust Redex оснащен встроенной перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 50 часов непрерывного воспроизведения, и прочными механическими переключателями Kailh, способными выдерживать до 80 миллионов нажатий. Благодаря низкой задержке как в проводном, так и в беспроводном режимах действия геймеров столь же быстры, как и их реакции. Кроме того, переключатель включения светодиодов позволяет им выключаться по окончании игровых сессий.

Согласно исследованию GfK, в настоящее время на беспроводные игровые мыши приходится половина всех продаж игровых мышей. Это растущая тенденция, поскольку все больше геймеров используют игровые мыши как для игр, так и для работы. Redex имеет встроенную перезаряжаемую батарею и благодаря низкой задержке как в проводном, так и в беспроводном режимах идеально подходит для длительных игровых сессий. Регулируемый и очень точный оптический датчик обеспечивает чувствительность до 10 000 точек на дюйм, а 6 программируемых кнопок позволяют пользователям настраивать мыши в соответствии со своим стилем игры. Прилагаемое программное обеспечение также позволяет пользователям настраивать параметры макросов и RGB-подсветку для определенных профилей.