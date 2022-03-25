Trust Gaming выпустила беспроводную игровую мышь Redex с малой задержкой

Согласно исследованию GfK, в настоящее время на беспроводные игровые мыши приходится половина всех продаж игровых мышей. Это растущая тенденция, поскольку все больше геймеров используют игровые мыши как для игр, так и для работы. Redex имеет встроенную перезаряжаемую батарею и благодаря низкой задержке как в проводном, так и в беспроводном режимах идеально подходит для длительных игровых сессий. Регулируемый и очень точный оптический датчик обеспечивает чувствительность до 10 000 точек на дюйм, а 6 программируемых кнопок позволяют пользователям настраивать мыши в соответствии со своим стилем игры. Прилагаемое программное обеспечение также позволяет пользователям настраивать параметры макросов и RGB-подсветку для определенных профилей.