Trust выпустила мышь GXT 144 Rexx в вертикальном исполнении

Компания Trust представила вертикальную мышь GXT 144 Rexx для любителей игр. Манипулятор рассчитан на правшей. Гаджет оснащен оптическим сенсором с разрешающей способностью до 10 000 DPI (точек на дюйм) и шестью программируемыми кнопками. Частота опроса может достигать 1000 Гц. Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB. Сообщается о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Windows. Новинка весит всего 138 грамм. О стоимости Trust GXT 144 Rexx пока не сообщается.