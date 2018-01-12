Tt eSports выпускает игровой коврик Draconem RGB Touch Gaming

Tt eSPORTS, энергичный и мощный конкурент представляет новое дополнение к семейству игровых ковриков DRACONEM RGB, игровой коврик для мыши DRACONEM RGB Touch Edition.Оснащенный 16,8 миллионами цветов RGB, 4 потрясающих световых эффекта, в сочетании с совершенно новой конструкцией левой, правой и нижней конструкции, дают коврику для мыши еще большее освещение, чем когда-либо прежде. Поверхность коврика для мыши специально оптимизирована и создает игру, сбалансированную как со скоростью, так и для управления.