У Gigabyte упали продажи материнских плат за начало 2018

Продажи материнских плат, от Gigabyte Technology за первый квартал 2018 года, намного ниже, чем те, которые были проданы за тот же период прошлого года, явный результат ухода некоторых из его топ-менеджеров и, вероятно, все, что происходило с Intel.Экс-президент Gigabyte China присоединился к Acer, где он будет отвечать за работу с новыми компаниями, включая промышленные ПК (IPC) и интернет-устройства Things (IoT), сообщает DigiTimes. Между тем, экс-глава корейского / японского офиса Gigabyte отправился в Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry). В 2017 году поставки графических карт Gigabyte достигли рекордной отметки в 4,4-4,5 млн. Единиц, благодаря спросу на криптовалютную добычу, увеличив чистую прибыль фирмы примерно до 2 млрд. NT.