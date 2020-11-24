У HomePod mini проблемы с подключением к интернету

Компания Apple достаточно поздно вышла на рынок умных колонок, когда все крупные производители уже давно показали свои крутые устройства и завоевали аудиторию. Но проблема в том, что даже когда HomePod попал в продажу, пользователи были скорее разочарованы качеством и возможностями голосового помощника, ужасной работой по контролю за умной техникой в доме и всем в таком духе. Более того, теперь компания официально анонсировала новую компактную версию своей умной колонки и у нее возникают проблемы с подключением к интернету. Это достаточно проблематично на самом деле, так как производитель выпускает достаточно дорогое устройство, которое при своей стоимости не дает комфортно слушать музыкальные треки. Вероятно, проблему исправят.

Комментарии и отзывы HomePod mini
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