У HomePod mini проблемы с подключением к интернету

Компания Apple достаточно поздно вышла на рынок умных колонок, когда все крупные производители уже давно показали свои крутые устройства и завоевали аудиторию. Но проблема в том, что даже когда HomePod попал в продажу, пользователи были скорее разочарованы качеством и возможностями голосового помощника, ужасной работой по контролю за умной техникой в доме и всем в таком духе. Более того, теперь компания официально анонсировала новую компактную версию своей умной колонки и у нее возникают проблемы с подключением к интернету. Это достаточно проблематично на самом деле, так как производитель выпускает достаточно дорогое устройство, которое при своей стоимости не дает комфортно слушать музыкальные треки. Вероятно, проблему исправят.