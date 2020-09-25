У Huawei случилась крупная авария

Мы уже привыкли к тому, что на просторах интернета часто появляются различные фотографии смартфонов и планшетов задолго до того, как устройство отправится в официальный анонс. Теперь же появилась информация о том, что в компании Huawei произошел серьезный взрыв или даже пожар, который произошел рядом с исследовательским центром компании. Информации и точных данных о потерпевших пока что нет, но информация крайне неприятная. У производителя в последнее время и так все достаточно плохо, а теперь еще нужно думать над тем, как решить новую проблему. Будем надеяться, что пострадавших нет и все обошлось лишь паникой в интернете относительно данного события. Всё же о наличии серьезной критической ситуации уже бы точно рассказали.