У MSI появились материнские платы с поддержкой 192 ГБ ОЗУ

В последнее время рынок компьютерных компонентов переживает существенные изменения — начинается плавный переход от оперативной памяти DDR4 к оперативной памяти DDR5, что полностью меняет расстановку сил. Например, тем же разработчикам видеоигр теперь стоит при тестировании своих продуктов учитывать, что у оперативной памяти прошлого поколения пропускная способность ниже, чем у оперативной памяти DDR5, так что те же текстуры и виртуальный мир прогружаются по разному. Более того, в работе это тоже крайне важный момент, потому что новая память гораздо мощнее и раскрывает возможности процессоров гораздо лучше, чем многие могли себе представить. А сегодня компания MSI сделала ещё один значительный шаг к тому, чтобы сделать современные ПК более производительными.

Дело в том, что у компании появилось сразу две материнские платы, которые теперь поддерживают до 192 гигабайт оперативной памяти. Это достаточно внушительный объём, безусловно, потому что теперь пользователь может собрать комплект памяти с частотой в 8000 МГц и объёмом 192 гигабайта, чего, теоретически, хватит лет на десять активной работы с максимальным комфортом. Другое дело, что далеко не всем такая память нужна в таких объёмах, но, с другой стороны, никто же и не заставляет эту память покупать. Если пользователю нужна производительность, то он легко её получит, если ему хватит 16 или 32 ГБ, то можно тоже взять готовый комплект и работать с максимальным комфортом годами.
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