У OnePlus 7 Pro уже проблемы с экраном

2019-05-27, Автор - kinder_ggwp; Продукт - OnePlus 7 Pro; [95]
Только на днях OnePlus 7 Pro уличили в отсутствии «честного» 3-кратного оптического зума, как тут же у смартфона появилась новая проблема — на этот раз с дисплеем.

Владельцы OnePlus 7 Pro начали жаловаться на ложные срабатывания дисплея. То есть он живет своей жизнью и срабатывает на «призрачные прикосновения», хотя к экрану никто не прикасался.

У некоторых такое длится всего секунду, у других дисплей приходит в чувство спустя некоторое время. Как это происходит — показывает ролик, снятый одним из пользователей.

Пока непонятно, программная это проблема или аппаратная. Компания OnePlus пока не отреагировала на жалобы.

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