У Xiaomi Mi 9 будет огромный дисплей

В последнее время производители смартфонов стараются хоть как-то удивлять потенциальных покупателей своими дисплеями или другими уникальными крутыми характеристиками, чтобы уделать конкурентов. Проблема лишь в том, что с каждым годом это труднее и труднее — дисплеи уже некуда увеличивать, они и так перешагнули за 6 дюймов, куда уже больше. Тем не менее, осталась еще одна интересная фишка — можно удивлять потенциального покупателя занятой дисплеем площадью фронтальной панели. У Xiaomi Mi 9, к примеру, на фронтальной панели будет дисплей, который занимает 90% площади. Это громадный показатель даже по нынешним меркам, но на деле это не очень уж и крутое преимущество, ведь от разницы в пару процентов вам ни холодно, ни жарко.