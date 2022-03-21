У iPad Air (2022) есть проблемы с качеством сборки

Во время презентации нового iPad Air, Apple заявила в своем заявлении, что корпус устройства на 100% изготовлен из переработанного алюминия. iPad Air последнего поколения — iPad Air (2020) — также был изготовлен из 100% переработанного алюминия. Точные данные о том, были ли внесены какие-либо изменения в уровне качества сборки нового iPad Air по сравнению со старой моделью, пока не раскрываются. Однако, принимая во внимание жалобы пользователей, вполне вероятно, что Apple могла подумать о более тонком корпусе, чтобы было место для модернизированного оборудования, включающего чип M1. Интересно, что размеры iPad Air (2022) идентичны размерам iPad Air (2020).