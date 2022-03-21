У iPad Air (2022) есть проблемы с качеством сборки

По мнению некоторых пользователей, качество сборки iPad Air (2022) не соответствует модели предыдущего поколения. Несколько первых покупателей нового iPad Air обратились к онлайн-платформам, чтобы пожаловаться на плохой дизайн задней панели. Пользователи утверждают, что задняя панель iPad Air (2022) кажется намного тоньше, чем у предыдущей модели. Некоторые потребители отмечают, что тонкий корпус приводит к скрипу. Apple не подтвердила никаких изменений на уровне сборки iPad Air (2022) во время его объявления на мероприятии «Peek Performance».

Во время презентации нового iPad Air, Apple заявила в своем заявлении, что корпус устройства на 100% изготовлен из переработанного алюминия. iPad Air последнего поколения — iPad Air (2020) — также был изготовлен из 100% переработанного алюминия. Точные данные о том, были ли внесены какие-либо изменения в уровне качества сборки нового iPad Air по сравнению со старой моделью, пока не раскрываются. Однако, принимая во внимание жалобы пользователей, вполне вероятно, что Apple могла подумать о более тонком корпусе, чтобы было место для модернизированного оборудования, включающего чип M1. Интересно, что размеры iPad Air (2022) идентичны размерам iPad Air (2020).