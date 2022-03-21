У iPad Air (2022) есть проблемы с качеством сборки

По мнению некоторых пользователей, качество сборки iPad Air (2022) не соответствует модели предыдущего поколения. Несколько первых покупателей нового iPad Air обратились к онлайн-платформам, чтобы пожаловаться на плохой дизайн задней панели. Пользователи утверждают, что задняя панель iPad Air (2022) кажется намного тоньше, чем у предыдущей модели. Некоторые потребители отмечают, что тонкий корпус приводит к скрипу. Apple не подтвердила никаких изменений на уровне сборки iPad Air (2022) во время его объявления на мероприятии «Peek Performance».

Во время презентации нового iPad Air, Apple заявила в своем заявлении, что корпус устройства на 100% изготовлен из переработанного алюминия. iPad Air последнего поколения — iPad Air (2020) — также был изготовлен из 100% переработанного алюминия. Точные данные о том, были ли внесены какие-либо изменения в уровне качества сборки нового iPad Air по сравнению со старой моделью, пока не раскрываются. Однако, принимая во внимание жалобы пользователей, вполне вероятно, что Apple могла подумать о более тонком корпусе, чтобы было место для модернизированного оборудования, включающего чип M1. Интересно, что размеры iPad Air (2022) идентичны размерам iPad Air (2020).
Комментарии и отзывы iPad Air (2022)
Планшет Xiaomi Pad 5 Pro подешевел до 380 долларов…
Планшет Xiaomi Pad 5 Pro подешевел до 380 долларовКомпания Xiaomi снизила цену на планшет Xiaomi Pad 5 Pro, который стал настоящим бестселлером в Китае. Те…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фото…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фотоВ сети появились качественные фотографии и подробности о планшете Legion Y700, официальный релиз которого…
Realme Pad получит Android 12, раскрыты сроки обновления…
Realme Pad получит Android 12, раскрыты сроки обновленияRealme представила свой первый планшет под названием Realme Pad в сентябре прошлого года с Android 11. И …
Планшет Huawei MatePad оценен в 280 долларов…
Планшет Huawei MatePad оценен в 280 долларовКомпания Huawei пополнила ассортимент недорогих планшетов моделью MatePad, которая работает под управлени…
На Amazon засветилась цена на планшет Samsung Galaxy Tab S8 …
На Amazon засветилась цена на планшет Samsung Galaxy Tab S8 На сайте французского Amazon обнаружилась цена на планшет Samsung Galaxy S8 Ultra, официальный релиз кото…
Планшет Huawei MatePad 10.4 2022 получит SoC …
Планшет Huawei MatePad 10.4 2022 получит SoC На сайте одного из китайских сертификационных ведомств появилась информация о планшете Huawei MatePad 10.…
Новый планшет Amazon Fire получил одобрение FCC …
Новый планшет Amazon Fire получил одобрение FCC Новый планшет Amazon Fire, получил одобрение Федеральной комиссии США (FCC) перед возможным выпуском прод…
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink …
Представлен планшет PineNote с экраном E Ink Сетевые источники сообщают о выходе планшета PineNote, который оценен в 400 долларов. Новинка характеризу…
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor