У iPad mini обнаружили серьёзную проблему с дисплеем

Некоторым новым покупателям iPad mini не так нравится новый экран крошечного планшета, как им хотелось бы. Издание 9to5Mac сообщает, что пользователи (в том числе журналист из The Verge) заметили эффект «желейной прокрутки», когда одна сторона экрана прокручивается с одной скоростью, а вторая — с другой, вызывая странный эффект, который не позволяет получать информацию с должным уровнем комфорта. Эффект труднее заметить, если наклонить iPad в альбомную ориентацию, но это не очень утешает, если вы любите читать веб-сайты и социальные сети. Журналисты уже спросили Apple, может ли она прокомментировать эффект желе. Неясно, связана ли проблема с оборудованием (например, с самим экраном или контроллером дисплея) или может быть устранена с помощью программного обеспечения.

Как только появится информация, связанная с этим вопросом, мы сразу же опубликуем новость и расскажем о том, что нужно сделать для устранения проблемы. Конечно, это не обязательно навредит функциям планшета, особенно если вы склонны использовать iPad mini в альбомном режиме или просматривать контент, который не нужно прокручивать. Также неясно, насколько широко распространена эта проблема — пока что официальных сообщений в интернете не так уж много, чтобы говорить о массовом браке. С другой стороны, если журналисты такого известного издания говорят о проблеме, то, видимо, она всё же имеется, а значит, будем следить за официальными новостями компании Apple. Всё же ситуация интересная.