У моделей MacBook Air 2018 выявлен заводской брак

Компания Apple обнаружила проблему, связанную с материнской платой и питанием, которая затрагивает небольшое количество устройств. При этом владельцам ноутбука не нужно самостоятельно выявлять возможный дефект, компания проведет массовую рассылку по электронной почте с уведомлением пользователей бракованных MacBook Air.

Производитель предлагает четыре года покрытия для пострадавших моделей MacBook Air с первоначальной даты покупки. Прежде чем передать компьютер специалистам, создайте резервную копию всех данных, сохраненных на устройстве. Обслуживание может занять 1-2 недели.